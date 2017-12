Verbraucherschützer warnen vor Betrug beim Streaming

Internetkriminelle suchen mit einer neuen Betrugsmasche Opfer.

Sie bieten angebliche Streaming-Abos mit einer fünftägigen kostenlosen Testphase an. Doch wer das Abo abschließt, tappt in die Falle. Die Ganoven stellen dann ein Jahresabo mit Kosten von bis zu 359 Euro in Rechnung.

Opfer tappen bundesweit in neue Streaming-Falle

Das berichtet das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Offenbar sind bundesweit bereits zahlreiche Beschwerden von Opfern eingegangen. Ein wichtiger Hinweis auf solche betrügerischen Seiten sind im Impressum die Anbieter „Turquoiz Limited“, „Lovelust Limited“, „Bizcon Limited“ oder „Anmama Li-mited“.

Die beworbenen Streaming-Angebote, die bisher unter mindestens 42 verschiedenen Internetadressen wie bigostream.de, boboflix.com oder bobstream.de aufgetaucht sind, gibt es offenbar gar nicht. Filme und Serien sind dort nicht zu sehen. Sie dienen nur als Lockvogel für meist junge Nutzer, und werden in aller Regel über Pop-up-Fenster aufgerufen.

Falsche Forderungen schüchtern Nutzer ein

Die Opfer müssen zur Anmeldung ihre Daten eingeben, die damit den Tätern in die Hände fallen. Das Angebot ist zwar genauso illegal wie die Rechnungsstellung. Doch erfahrungsgemäß lassen sich viele Opfer (oder deren Eltern) von den Forderungen einschüchtern und bezahlen, ohne Rechtshilfe in Anspruch zu nehmen.

Druck per Telefon und Mail

Die Kriminellen setzen ihre Opfer per Mail und auch telefonisch massiv unter Druck. Sogar gefakte YouTube-Videos (siehe unten) sollen die Nutzer von der Richtigkeit der Forderungen überzeugen. Der wichtigste Rat lautet auch hier: Nicht unter Druck setzen lassen, nicht bezahlen – und stattdessen die Polizei informieren.

