Rainbrow: Neues iPhone X Spiel mit den Augenbrauen steuern

iPhone X Nutzer können jetzt ein komplett neuartiges Spielkonzept ausprobieren.

Dank gebührt dafür neben dem Entwickler des neuen Spiels Rainbrow vor allem den Face-ID-Frontkameras. Die machen es nämlich erstmals möglich, auf dem iPhone ohne Finger zu spielen – sondern mit den Augenbrauen!

Fitnesstraining für die Augenbrauen

Mit diesen navigiert Ihr einen Emoji über verschiedenfarbige Flächen. Es geht dabei entweder nach oben oder nach unten, indem Ihr die Augenbrauen hebt oder senkt.

Ein Video des Entwicklers Nathan Gitter, unten für Euch angehängt, zeigt, wie das genau funktioniert – und auch, wie schnell der Gesichtsausdruck manchmal gewechselt werden muss.

Rainbrow bleibt kostenlos, neue Emojis vielleicht als In-App Kauf

Denn natürlich ist Euer Emoji-Held nicht allein in den Leveln: Gegner wie auf den Farbbahnen entlangfahrende Wagen, aber auch Powerups sind Teil des Spiels. Gitter verspricht im übrigen, dass die Basis-Version kostenlos und werbefrei bleiben wird, eventuell könnt Ihr aber in Zukunft per In-App Kauf andere Emojis freischalten.