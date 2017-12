Lernen mit dem iPad – und plötzlich können Stumme singen

Eine der schönsten Meldungen der Weihnachtszeit dreht sich ums Lernen mit dem iPad.

Ein klassischer Pianist, der Musik an einer Schule in Queens, New York, unterrichtet, verrät, wie es iPads acht Schülern mit Lernschwierigkeiten (darunter auch Autisten) ermöglicht haben, zum ersten Mal Musik zu spielen – und wie diese Erfahrung ihr Leben verändert hat.

Einer der Schüler, der zuvor noch nie gesprochen hat, spricht jetzt nicht nur – sondern singt auch das Solo in einem Lied, das er mitgeschrieben hat. Bisher, so Pianist Adam Goldberg, hatten die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten, konventionelle Instrumente zu spielen – zu groß waren ihre Probleme mit Motorik und Takt.

iPad Band gegründet

Der Musiklehrer sah sich überfordert – bis ihm ein Freund vorschlug, ein Instrument zu verwenden, das fast jeder spielen kann: ein iPad. Goldberg beantragte einen Zuschuss für den Kauf von acht iPads und nutzte sie zur Gründung der „P177Q iPad Band“.

Und durch die Arbeit mit den Musik-Apps zeigten sich schnell erste Ergebnisse. Laut Schulleiterin Cathy Post sind die sozialen Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein, dass die Jung-Musiker durch das gemeinsame Musizieren gewonnen haben, geradezu „unglaublich. Sie tragen jetzt die Köpfe viel höher“.

Auch Tim Cook ist begeistert

Der Vater eines Jungen sagte, dass er beim ersten Mal geweint habe, als er seinen Sohn spielen sah. „Wir konnten nicht glauben, was wir sahen. Ihn auf der Bühne zu sehen, mit seiner Band, die spielt und sich wirklich amüsiert, ja, wir haben geweint. Wir weinten vor Freude.“ Auch Apple-Chef Tim Cook ist begeistert. Er sah einen Bericht auf CBS und twitterte: „Diese Geschichte bringt unsere Herzen zum Singen. Ihr seid alle Rockstars!“