Layton’s Mystery Journey: App-Hit erstmals um die Hälfte günstiger (9 Euro sparen)

Bei Layton’s Mystery Journey könnt Ihr heute im App Store richtig gut sparen.

Der App-Store-Hit kostet regulär 17,99 Euro. Ein Preis, bei dem viele Interessenten bisher zusammengezuckt sind. Mit der kurzfristigen Spar-Aktion spart Ihr jetzt aber glatte 9 Euro.

Die App kostet für kurze Zeit nur 8,99 Euro. Weiterhin nicht wenig, aber jeder Cent lohnt…

Auf Deutsch spielbar

Seit 2007 fesseln die mysteriösen Fälle des Professor Layton Rätselfreunde, vorrangig auf Nintendo Konsolen.

Katrielle, die Ihr durch die Story steuert, ist Professor Laytons Tochter und mindestens genauso begabt wie er. Ihr Vater ist vor geraumer Zeit verschwunden und sie versucht, ihn wiederzufinden – oder zumindest das durch seine Abwesenheit aufgegebene Rätsel zu lösen. Zu diesem Zweck öffnet sie selbst ein Detektivbüro.

Zwölf komplexe Detektiv-Fälle

Der Weg zu einer Antwort in der Sache ihres Vaters führt aber nicht direkt zum Ziel. In der Zwischenzeit werden ihr – und damit Euch – nämlich zwölf andere knifflige Fälle gestellt, die in filmartigen Cartoon-Sequenzen erzählt und durch viele Denkaufgaben unterbrochen werden.

Um die Verbrechen gründlich aufzulösen, gilt es dabei, auf alles zu achten: Szenerien, Ereignisse und vor allem die Antworten, die die verschiedenen Charaktere auf Eure Fragen geben. Daraus entwickelt sich dann nach und nach ein Bild des Ganzen – das aber auch bis zum Schluss noch in Sackgassen führen kann.

Kurze Zeit nur 8,99 Euro

Trotz des reduzierten Preises von 8,99 Euro gibt es noch (nicht zwingende) In-App Käufe für Dinge wie Kleidung der Charaktere – unter denen übrigens auch ein sprechender Hund namens Sherl ist. Aber Fans der Serie und interessierte Rätselfreunde dürfte das wohl trotzdem nicht aufhalten, gerade weil die Story nach Kauf komplett spielbar ist. (ab iOS 9.0, ab iPhone 5s/iPad Air, deutsch)

