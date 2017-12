iOS 11: Schon 34 Flughäfen und viele Einkaufszentren mit Indoor-Karten

iOS 11 bietet in Apple Karten Indoor-Ansichten von Flughäfen und Einkaufszentren.

Wir berichteten vor zwei Wochen zuletzt zum Thema, als bekannt wurde, dass auch der Berliner Flughafen Tegel Teil des neuen Features geworden ist. Die Indoor-Karten von Apple Maps helfen dabei, in Flughäfen und Shopping Malls Läden, Toiletten und ähnliches zu finden.

Apple-Webseite listet alle Orte mit Indoor-Karten auf

Auf der zum Feature zugehörigen Webseite hat Apple nun die Liste aller angebotenen Orte aktualisiert – und sie stellt sich ziemlich beeindruckend dar.

In neun Metropol-Regionen der USA sind viele Einkaufszentren mit Karten versehen worden: Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Francisco, San Jose und Washington. Leider zeigt die Seite nicht an, wieviele Malls genau in diesen Stadtbereichen per Karten-Navi durchwandert werden können.

34 Flughäfen weltweit mit Apple Indoor-Karten

Die Liste der Flughäfen ist hingegen ausführlich zusammengestellt worden. 34 sind weltweit mittlerweile mit Indoor-Karten vertreten. Hier kompakt die komplette Aufzählung: