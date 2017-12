iMac Pro an die Wand hängen: VESA Mount Adapter Kit neu bei Apple

Der heutige Verkaufsstart des iMac Pro wird jetzt ergänzt durch ein neues VESA-Adapter-Kit.

Apple bietet in seinem Online Store jetzt für 89 Euro das VESA Mount Adapter Kit in spacegrau, passend zum iMac Pro, an.

Ein spannendes Zubehör für alle iMac-Pro-Käufer, die das Gerät an die Wand montieren möchten. Das Kit beinhaltet die richtigen Werkzeuge zum Abbau des Standfußes.

Ihr habt die Wahl:

Entweder bestellt Ihr das VESA Adapter-Kit separat oder Ihr wählt es als Zusatz-Option beim Kauf des iMac Pro gleich direkt mit aus.