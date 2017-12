Gottschalk vs. Boris: Wer wird Twitterer des Jahres?

Blogger, Instagram, Twitter – wer sind die Stars des Jahres?

„Die goldenen Blogger“ – auf diesen Preis können sich erneut die besten deutschen Blogger sowie Instagrammer und Twitterer freuen. Die Auszeichnung wird am 29. Januar in Berlin verliehen.

Unter den Nominierten finden sich Prominente wie Thomas Gottschalk oder Boris Becker. Für die Königskategorie „Blogger des Jahres“ stehen der Medienblog übermedien.de, der Inklusions-Aktivist Raúl Krauthausen sowie Read on my Dear, read on zur Wahl, in dem es um den Alltag einer Krankenschwester geht.

Gottschalk bloggt ohne Blog

Thomas Gottschalk ist als „Blogger ohne Blog“ nominiert, weil er als @Herbstblond Twitter entdeckte und höchst amüsant nutzt (siehe Beispiel oben).

Mats Hummels, Sabrina Mockenhaupt und Johannes Vetter können „Social-Media-Sportler des Jahres“ werden. Und FDP-Chef Christian Lindner ist wegen seiner Jamaika-Blockade einer der Kandidaten für den Negativ-Preis „Blocker des Jahres“. Alle Nominierten findet Ihr hier.