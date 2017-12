Geekbench-Entwickler: Alter Akku macht iPhone langsam

Die Entwickler von Geekbench haben eine interessante Theorie aufgestellt.

Wer kennt das nicht: Das neue iPhone ist blitzschnell, doch mit der Zeit wird es immer langsamer. Auch nach mehreren Updates ändert sich die Situation nicht.

Genau das ist dem Geekbench-Entwickler aufgefallen, der heute ein Fazit seiner Beobachtungen gezogen hat. Bei einem Kopf-An-Kopf-Vergleich zwischen dem alten iPhone 6 Plus und seinem 6s fiel ihm auf, dass sein neues Modell tatsächlich langsamer war.

Als er dann den Akku austauschte, kam die große Verwunderung: Sein 6s war danach schnell wie am ersten Tag. Das schlug sich nicht nur in Benchmark-Ergebnissen, sondern auch in der tatsächlichen Nutzungserfahrung wieder.

Alter Akku macht iPhone 6s langsam

Nach einiger Recherche fand der Entwickler dann folgendes heraus: Mit dem wachsenden Alter des Akkus wird der Prozessor-Takt des iPhones herabgesetzt.

Da die Batterie nicht mehr die volle Leistung erbringen kann, wird die CPU gedrosselt. Somit will man Abstürzen vorbeugen. In einem umfangreichen Reddit-Thread schildert TeckFire seine Erkenntnisse.