Für iPhone X und AirPods: Apple investiert 390 Millionen Dollar

Apple steckt 390 Millionen Dollar in den Hersteller Finisar, dessen Laser im iPhone X und den AirPods Verwendung finden.

Im Rahmen des milliardenschweren Advanced-Manufacturing-Fonds, der US-amerikanische Unternehmen bei der Herstellung von Apple Produkten unterstützen soll, hat Apple eine Investition in Höhe von 390 Millionen US-Dollar in Finisar angekündigt.

Bereits im Mai wurde der Glashersteller Corning von Apple mit 200 Millionen US-Dollar bedacht.

Hersteller von oberflächenemittierenden Lasern

Finisars VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) Laserdioden sind oberflächenemittierende Laser, bei denen das Licht senkrecht zur Ebene des Halbleiterchips abgestrahlt wird.

Die Laser werden im iPhone X als Teil des TrueDepth-Kamerassytems und im Näherungssensor der AirPods eingesetzt. Alle von Apple bei Finisar georderten VCSELs werden in Texas gefertigt.

Neues Werk für 500 Mitarbeiter

Die Investition soll vor allem der Forschung und Entwicklung bei Finisar zugutekommen und das potenzielle Produktionsvolumen des Unternehmens erhöhen. Dazu wird das Unternehmen in einem neuen 700.000 Quadratmeter großen Werk mehr als 500 hochqualifizierte Mitarbeiter einstellen.

Die Fertigung von Apples Bauteilen wird zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien erfolgen. Das neue Werk soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 in Texas in Betrieb gehen.

VCSEL-Produktion durch Apple um das Vierzigfache gestiegen

Das ist auch dringend notwendig, denn Apple hat nach eigenen Angaben im vierten Quartal die zehnfache Menge der weltweiten Vorjahresproduktion an VCSEL-Lasern bestellt.

Die Investitionen in Finisar und Corning machen bereits mehr als die Hälfte der ursprünglich zugesagten Summe in Höhe von einer Milliarde US-Dollar aus.