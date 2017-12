Beschwerdebrief an EU: Spotify attackiert Apple und Amazon erneut

Spotify und andere digitale Plattformen wie Deezer gehen erneut auf Apple los.

In einem gemeinsamen Brief an Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, fahren Spotify-Mitgründer Daniel Ek und Deezer-CEO Hans-Holger Albrecht schwere Geschütze auf:

Neue Richtlinien gefordert

Sie werfen Apple in dem Schreiben, dass die Financial Times (Paywall) veröffentlichte, eine Monopolstellung und unfairen Wettbewerb vor. Die Unterzeichner fordern neue Richtlinien, damit kleinere Unternehmen mit Apple und Amazon konkurrieren könnten.

Apple und Amazon würden „regelmäßig ihre privilegierte Position missbrauchen“. So erklärt Spotify in dem Brief zum wiederholten Mal, es sei unfair, dass Apple, wenn ein Nutzer Spotify über iOS abonniere, eine 30-prozentige Kürzung der Abo-Gebühr vornehme.

Der Gesamtvorwurf in dem Brief: Plattformen wie Apple und Amazon sollten eher als Gateways (Einlasstore) und nicht als Gatekeeper (Torwächter) agieren:

„Diese Verpflichtungen sollten nicht nur Transparenzanforderungen beinhalten, die allein dafür sorgen, dass Plattformen nicht als Gatekeeper für die digitale Wirtschaft fungieren, sondern als Gateways agieren.“

Ob die EU-Kommission einschreitet oder nicht, muss sich noch zeigen. Ähnliche Vorwürfe von Spotify & Co. iTopnews.de berichtete im Mai – waren schon nach wenigen Tagen verpufft.