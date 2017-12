Apple Music: Neues Video mit Gwen Stefani und dem Weihnachtsmann

Musikerin Gwen Stefani kriegt in einem neuen Apple Music Video unerwarteten Besuch.

Dass es nicht mehr lang bis Heiligabend ist, wissen auch die Mitarbeiter bei Apple. Darum haben sich jetzt bei ihnen einige kreative Köpfe zusammengesetzt und ein neues Video mit Cartoon-Charakteren rund ums Fest erstellt.

Protagonisten sind die Pop-Sängerin Gwen Stefani und der Weihnachtsmann – dessen Frau zufällig Riesenfan der erfolgreichen Musikerin ist. Also ruft er sie schnurstracks per FaceTime an und Gwen gibt eine Kostprobe ihres Weihnachtsalbums. Ein sehenswerter Clip: