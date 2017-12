Apple bietet jetzt wieder eigenes Thunderbolt-3-Kabel an

Mit der Einführung des iMac Pro hat Apple nicht nur das VESA Adapter-Kit gelauncht.

iTopnews-Leser Richard meldet sich gerade und hat mit der Kennzeichnung „Neu“ im Apple Online Store ein weiteres frisches Zubehörprodut von Apple entdeckt.

80 cm lang, zertifiziert

Der guten Ordnung halber reichen wir diese Info am iMac-Pro-Start daher auch gern an Euch weiter. Apple verkauft im Apple Online Store jetzt wieder ein eigenes Thunderbolt-3-Kabel (USB-C). Es ist Apple-zertifiziert, 80 cm lang/kurz und kostet in Deutschland 45 Euro.

Das neue Kabel kann an ein Thunderbolt-3-Dock oder ein externes Laufwerk angeschlossen werden. Auch der Anschluss an ein hochauflösendes Display wie das LG 5K UltraFine ist damit möglich. Auch die neuen MacBook-Pro-Modelle lassen sich bei einer Stromversorgung von bis 100 Watt damit schnell aufladen.

Bis zu sechs Geräte in Reihe verbinden

Der iMac Pro selbst verfügt über vier Anschlüsse für Thunderbolt 3. Mit den Kabeln lassen sich auch sechs Thunderbolt-3-fähige Geräte in einer Reihe anschließen.