App-Mix: Update für die iTopnews-App – und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Update für die iTopnews-App

iTopnews: Unsere hauseigene App hat heute ein Update erhalten. Ihr könnt es über die Software-Aktualisierung auf iPhone und iPad laden. Version 4.9.1 bringt neben den obligatorischen Verbesserungen unter der Haube die „Gelesen“-Funktion korrekt aufs iPad zurück.

Bei einigen Lesern wurden gelesene Artikel auf dem Tablet nicht oder nicht umgehend als „gelesen“ markiert.

Wir bedanken uns wie immer bei allen Hinweisgebern und freuen uns, dass wir dieses Problem noch kurz vor Weihnachten beseitigen konnten. Unser Dank gebührt auch Apple fürs sehr schnelle Bearbeiten bzw. Durchwinken der neuen Version.

Wie immer freuen wir uns, wenn Ihr Eure Bewertungen für die iTopnews-App erneuert. Das hilft uns und anderen Lesern sehr.

Übrigens: Aktuell basteln wir schon an Version 5.0 mit neuen Funktionen. Seid aufs Frühjahr 2018 gespannt, wir haben auch 2018 – sieben Jahre nach unserer Gründung – natürlich noch viel vor.

Die besten App-Rabatte

iTunes-Karten mit Rabatt

Rabatt-Aktion von Apple

Bis 23.59 Uhr bietet Apple im iTunes Store heute den Kauffilm Deepwater Horizon in HD-Qualität für nur 3,99 Euro an. Außerdem ist der Thriller Meine Seele so kalt als eBook für nur 1,99 zu haben:

Weitere App-News

Google Hangouts: Die Chat-App des Such-Giganten wurde für das iPhone X optimiert.

Twitterrific 5: Statt 21,99 zahlt ihr aktuell nur 10,99 Euro für die hervorragende Mac-App.

YouTube: Mit neuen Plattendeals, darunter laut einem Bericht von Bloomberg auch mit Universal, nähert sich das Unternehmen immer weiter der Realisierung eines eigenen Musikstreaming-Dienstes, der „Remix“ heißen soll.

App des Tages

Bridge Constructor Portal haben wir heute zur App des Tages gekürt. Das genial gemachte Spiel mit 60 herausfordernden Level vereint zwei extrem beliebten Franchise-Ideen. – mehr Details hier bei uns:

Neue Apps

Epigraph: Wer nach neuen Bearbeitungsoptionen für seine Fotos sucht, kann heute diese Neuerscheinung ausprobieren.

Comic: Alternativ ändert diese App Eure Fotos in Comiczeichnungen um.

Mindful: Mit leicht verständlichen, englischsprachigen Anleitungen kommt Ihr mit dieser App ein wenig zur Ruhe.

Gravity Bounce: Als Ball aus Licht zählt hier nur eines – nicht mit der Dunkelheit in Berührung zu kommen.