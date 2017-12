App-Mix: Tidal angeblich vor dem Aus und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

Film-Aktion von Apple: 31 Tage, 31 Angebote

Bis 23.59 Uhr bietet Apple im iTunes Store den Film „War Dogs“ in 4K zum Sonderpreis von 3,99 Euro als Kauffilm an.

App-News

TIDAL: Der Musikstreaming-Dienst – und Apple-Konkurrent – von Jay-Z und anderen bekannten Musikern hat offenbar Geldprobleme. Wie The Verge in einem Bericht einer norwegischen Zeitung entdeckte, könnte TIDAL daher schon 2018 vom Netz genommen werden.

TIDAL Musik universal (398) 62 MB Gratis

OK Golf: Statt 3,49 Euro zahlt Ihr aktuell nur 1,09 Euro für das hervorragende Golfspiel, das nicht nur mit iOS-Geräten, sondern auch mit Apple TV Boxen kompatibel ist.

Workouts++: Das große Update der Fitness-App auf Version 2.0 integriert viele Funktionen des neuen watchOS 4, wenn Ihr mit der Uhr trainiert. Dazu gehört etwa das Streamen von Podcasts auf LTE-Uhren, Schwimm-Workouts und einiges mehr.

Workouts++ Gesundheit und Fitness iPhone (6) 20 MB Gratis

Nintendo: Wie das Wall Street Journal berichtet, sucht das Unternehmen gerade massiv nach neuen Entwicklern, die nach dem Erfolg der mobilen Games Super Mario Run und Animal Crossing weitere Apps realisieren sollen.

Twitter: Über einen neuen Plus-Button können Nutzer des Netzwerks ab sofort Tweets zu längeren, zusammengehörigen Threads verketten.

Twitter Nachrichten universal (16687) 179 MB Gratis

DB Navigator: Nicht nur bietet die neue Version der Bahn-App jetzt ein passendes iPhone X Design, sie wurde auch mit einer neuen Anzeige für mehr Infos bei Verspätungen und Anschlüssen ausgestattet.

DB Navigator Reisen iPhone (27231) 88 MB Gratis

Demon’s Rise: Beide Ausgaben des Fantasy-Games wurden ebenfalls für das iPhone X optimiert – und Version 2 hat außerdem noch einen neuen Charakter spendiert bekommen.

App des Tages

Escape Hunt The Lost Temples haben wir heute zur App des Tages gekürt. Das Abenteuer-Puzzle ist das erste digitale Spiel einer Firma, die sonst echte Escape-Room-Spiele entwickelt und realisiert. – mehr Details hier bei uns:

Neue Apps

Artstudio Pro: Wer für sein iDevice nach einer vielseitigen Lösung sowohl für das Bearbeiten von Fotos als auch das Erstellen von Zeichnungen sucht, könnte hier genau richtig sein.

Artstudio Pro Foto und Video universal Keine Bewertungen 73 MB 7,99 €

Brain Machine I: Dieses Rätselspiel, von Studenten eines Indie-Studios entwickelt, stellt Euch vor 3D-Puzzlen in Form verschiedener Würfel-Strukturen.

Artbox – Number Coloring: Farbbegeisterte jeden Alters können hier pixelige Vorlagen kreativ ausmalen.

Infinity Lines: Ähnlich wie bei Snake müsst Ihr in diesem kostenlosen Minispiel in einem Feld voller farbiger Laser so lange überleben wie möglich.