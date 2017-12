App-Mix: Mini Metro mit neuer Karte und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

Film-Aktion von Apple: 31 Tage, 31 Angebote

Bis 23.59 Uhr bietet Apple im iTunes Store den Film „Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow“ in 4K zum Sonderpreis von 4,99 Euro als Kauffilm an.

App-News

Mini Metro: Mit dem neuen Update des genialen Puzzlers könnt Ihr jetzt auch in Singapur die Gleise befahren. Neben dieser zusätzlichen Welt wurde das Tutorial verbessert.

Twitterrific: Ihr erhaltet mit der neuen Version 5.18 einen neuen Nachtmodus, Support für dynamische Textgrößen, die Option für kurzzeitiges Stummschalten und einiges mehr.

SoundCloud: In Kürze wird die App mit einem neuen Homescreen ausgestattet, der personalisierte Wiedergabelisten anzeigt. Hier gibt es bereits einige Fotos, wie das aussehen wird.

Tagesschau: Das neueste Update der Nachrichten-App hält neben iPhone-X-Support auch Video-Funktionen für die Watch, ein neues Meldungs-Widget und frei einstellbare Schriftgrößen bereit.

Tagesschau Nachrichten universal (17750) 101 MB Gratis

App des Tages

Life is Strange haben wir heute zur App des Tages gekürt. Im neuesten Abenteuer-Spiel von Square Enix, den Machern von Final Fantasy, spielt Ihr eine Fotografie-Studentin, die die Zeit zurückdrehen kann – und so versucht, eine alte Freundin zu retten.

Neue Apps

Frog Souls: Als mit einem Schwert bewaffneter Frosch rast Ihr in diesem Arcade-Spiel durch abgedrehte Pixel-Level und macht insgesamt vier Bossgegner fertig.

Frog Souls Spiele universal Keine Bewertungen 16 MB 2,29 €

FEZ Pocket Edition: Die bereits seit gestern verfügbare Konsolen-Portierung dreht sich um die 2D-Kreatu Gomez, die in den Platformer-Abteilungen des Spiels die dritte Dimension für sich entdeckt.

Oddworld – New ’n’ Tasty: In der dritten Episode der herausragenden Alienspiel-Serie wird ein Hausmeister zum Helden, der seine Mitbürger auf den sogenannten RuptureFarms vor dem sicheren Tod bewahrt.

Gorogoa: Die Story dieses neuen Rätselspiels wird auf ungewöhnliche Weise zusammengesetzt, nämlich indem Ihr Paneele mit handgezeichneten Grafiken passend arrangiert und den Handlungsverlauf so aus ihnen ablest.

Gorogoa Spiele universal Keine Bewertungen 571 MB 5,49 €

Shootout on Cash Island: In einer unliebsamen Umgebung und mit viel Geballer werden hier verlorene Karten-Teile zusammengesucht.

The Spellsmith: Match-3 Gameplay wird in diesem Spiel clever genutzt, um Zaubersprüche auf wehrlose Gegner loszulassen.

The Spellsmith Spiele universal Keine Bewertungen 26 MB 1,09 €

Jumanji – The Mobile Game: Das legendäre Abenteuer-Spiel mit Würfeln ist nun auch als kostenloser Download für iOS-Geräte verfügbar.

Seal Guardian: Dieses Hack-and-Slash ist eher nichts für schwache Nerven.

Seal Guardian Spiele universal Keine Bewertungen 871 MB 10,99 €

Misa: Euer Erfolg in den Leveln dieses Puzzlers ist davon abhängig, wie präzise Ihr den Weg der Kugel durch die diversen Labyrinthe vorzeichnet.

Misa™ Spiele universal Keine Bewertungen 84 MB 1,09 €

Brain Machine I: Dieses Rätselspiel, von Studenten eines Indie-Studios entwickelt, stellt Euch vor 3D-Puzzlen in Form verschiedener Würfel-Strukturen.