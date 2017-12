App des Tages: Life is Strange im Video

Das erfolgreiche 3D-Episoden-Adventure Life is Strange ist nun endlich auch für iOS verfügbar.

Wir haben das ausgezeichnete Spiel, heute frisch erschienen, zur App des Tages gekürt.

Der französische Entwickler Dontnod Entertainment hat mit Life is Strange bereits in 2015 einen revolutionären Hit auf PC und Konsolen gelandet.

Das episodische Telltale-Game ist in fünf Teile aufgeteilt, in denen Ihr die Geschichte des Abenteuers durch Eure Entscheidungen beeinflussen könnt, denn jede Eurer Taten wirkt sich auf den weiteren Verlauf des Spiels aus.

Zeit manipulieren

In Life is Strange übernehmt Ihr die Rolle von Max Caulfield, einer Fotografieschülerin der Oberstufe in Arcadia Bay. Eines Tages trifft Max ihre alte Freundin Chloe Price und muss sie aus einer gefährlichen Situation retten.

Dabei entdeckt sie, dass sie über die Fähigkeit verfügt, die Zeit zu manipulieren. Durch das Zurückdrehen der Zeit rettet sie Cloe und Ihr gemeinsames Abenteuer beginnt.

Das Geheimnis um die vermisste Kommilitonin

Im Laufe der Zeit beginnt Max, Geschehnisse vorauszuahnen. Zusammen mit Clue untersucht Ihr das Verschwinden von Eurer Kommilitonin Rachel Amber. Dabei nutzt Ihr natürlich die neuen Fähigkeiten von Max, während Ihr den Hinweisen folgt, um das dunkle Geheimnis um Rachels Verschwinden zu lösen.

Um in der Handlung voranzukommen, müsst Ihr durch das Zurückdrehen der Zeit die richtigen Veränderungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewirken. Leider werdet Ihr feststellen, dass Veränderungen der Vergangenheit manchmal zu einer verheerenden Zukunft führen können.

Entsprechend ändert sich der Verlauf der Story basierend auf Euren Entscheidungen und kann das Spiel so zu unterschiedlichen Enden führen.

Fantastische Umsetzung

Die emotionale Story ist spannend erzählt und verfügt über eine komplexe Handlung, die über mehrere Episoden verteilt ist. Die einfache Bedienung des Spiels erfolgt hauptsächlich über Tap-to-move.

Aufgrund der hervorragenden Grafik des Spiels galt die Umsetzung des Spiels für iOS als äußerst schwierig. Dennoch ist es den Square Enix gelungen eine fantastische mobile Umsetzung des Spiels zu erschaffen, die dem Spaß der Konsolenversion in nichts nachsteht.

Neuheiten in der iOS-Version

Die iOS-Version verfügt auch über einige Neuheiten. So wurde besonderes Augenmerk auf die Einbindung von Social Media gelegt. Ihr könnt Eure Spielfortschritte auf Facebook teilen und so Eure Entscheidungen mit denen Eurer Freunde vergleichen.

Es gibt auch einen neuen Fotomodus, der es Euch ermöglicht Bilder aufzunehmen, mit Filtern zu bearbeiten und zu teilen. Außerdem kommt das Spiel mit Emojis und Cosplay-Stickern für iMessage.

Life is Strange erscheint in Episoden. Zum Preis von 3,49 Euro erhaltet Ihr Episode 1. Die Episoden 2 und 3 sind als In-App-Käufe verfügbar. Die Episoden 4 und 5 werden 2018 erscheinen.