Alter Akku macht iPhone CPU langsam? Apple nimmt offiziell Stellung

Ihr habt unsere Meldung noch im Kopf: Geekbench-Entwickler: Alter Akku macht Akku langsam.

Das ist gerade mal zwei Tage her. Und groß diskutiert wurde, warum die Benchmark-Werte bis zu 50 Prozent niedriger liegen, wenn der Akku eines iPhone 6s und iPhone 7 älter ist.

Nun meldet sich Apple mit einer Erklärung für den Leistungsabfall zu Wort.

Cupertino teilt in einem Statement mit, dass Lithium-Ionen-Akkus „unter gewissen Umständen“ weniger Kapazität liefern. Stichwort Kälte, Stichwort zuviele Ladezkylen. So könne sich ein iPhone sogar ausschalten, wenn Komponenten geschützt werden.

Diese Funktion habe man fürs iPhone 6, iPhone 6s und iPhone SE eingeführt, um sogenannte „Leistungsspitzen“ zu korrigieren. Seit iOS 11.2 arbeite man auch beim iPhone 7 mit dieser Funktion, auch für zukünftige Produkte sehe Apple diese Sicherheitsvorkehrung vor, um z.B. das plötzliche Ausschalten des Geräts zu verhindern.

In der Praxis gebe es allerdings keine relevanten Auswirkungen, teilt Apple weiter mit. Vielmehr sei ein Benchmark-Test nicht maßgebend, da er Extremsituation mit extem hoher CPU-Last darstelle. Nur bei solchen Tests seien die Leistungsminderungen deutlich zu erkennen, in der Praxis aber nicht:

„Unser Ziel ist es, den Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten, einschließlich der Gesamtleistung und der Verlängerung der Lebensdauer ihrer Geräte. Lithium-Ionen-Batterien sind weniger in der Lage, Spitzenstromanforderungen zu erfüllen, wenn sie in kalten Umgebungen, mit geringer Batterieladung oder im Laufe der Zeit altern, was dazu führen kann, dass das Gerät unerwartet zum Schutz seiner elektronischen Komponenten abgeschaltet wird.

Letztes Jahr haben wir eine Funktion für iPhone 6, iPhone 6s und iPhone SE veröffentlicht, um die momentanen Spitzen nur dann zu glätten, wenn sie benötigt werden, um zu verhindern, dass das Gerät unter diesen Bedingungen unerwartet herunterfährt. Wir haben diese Funktion nun auf das iPhone 7 mit iOS 11.2 ausgeweitet und planen, in Zukunft weitere Produkte hinzuzufügen.“