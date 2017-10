Zum Jubiläum: Amazon bringt ersten wasserfesten Kindle

Ende 2007 hat Amazon seinen ersten Kindle auf den Markt gebracht.

Und zum zehnjährigen Jubiläum gibt es nun eine echte Neuheit – das erste E-Book-Lesegerät von Amazon, das wasserdicht ist. Damit lässt sich der neue Kindle Oasis nun auch problemlos in der Badewanne oder im nächsten Sommer im Schlauchboot auf dem See benutzen.

Die Konkurrenz aus dem deutschen Buchhandel bietet mit dem Tolino Vision 4 HD für 158 Euro schon länger einen wasserfesten Reader an, und auch dessen Vorgänger waren bereits entsprechend geschützt. Für Amazon ist es allerdings eine Premiere. Der neue Kindle Oasis ist nach IPX8-Standard wasserfest bei Eintauchen in Süßwasser für bis zu 60 Minuten in einer Tiefe von maximal zwei Metern. Ähnlich wie beim iPad besteht die Rückseite erstmals aus Aluminium.

Zweite zentrale Änderung am neuen Oasis ist der vergrößerte Bildschirm, der von bisher 6 auf 7 Zoll wächst – ein durchaus spürbarer Unterschied, der gerade Lesern mit nicht mehr ganz so guten Augen entgegenkommen dürfte. Im Gegensatz zum Vorgänger ist in der Hülle kein Akku mehr eingebaut. Der Strom kommt nun wieder komplett aus dem Gerät, das dennoch laut Amazon „wochenlang“ durchhalten soll.

Preise ab 230 Euro

Auch der neue Oasis liegt preislich ab 229,99 Euro für die 8-GB-Version ohne Mobilfunk weit über der Konkurrenz, und stößt damit in Tablet-Dimensionen vor. Ein iPad ist im Vergleich zum Oasis natürlich viel flexibler. Als Lesegerät ist der Amazon-Reader aber deutlich überlegen, dank E-Paper-Bildschirm mit 300 ppi Auflösung, der sich auch im hellsten Sonnenschein so gut wie echtes Papier ablesen lässt. Der neue Oasis ist ab sofort vorbestellbar, Amazon liefert ab 31. Oktober.