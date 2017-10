Vorn in the USA: 64 Prozent besitzen ein Produkt von Apple

Diese Statistik dürfte bei Apple für Begeisterung sorgen.

Laut einer neuen Studie von CNBC besitzen 64 Prozent der US-Amerikaner zumindest ein Produkt von Apple – eine satte Zweidrittel-Mehrheit!

Seit der letzten vergleichbaren Untersuchung von 2012 hat sich diese Zahl glatt um 50 Prozent erhöht. Der durchschnittliche US-Haushalt besitzt demnach 2,6 Apple-Produkte – vor fünf Jahren waren es noch 1,6.

Für die repräsentative Studie wurden 800 Menschen aus den gesamten USA befragt, die Fehlerquote soll nur bei plus/minus 3,5 Prozent liegen.

Reiche Amerikaner mit 4,7 Apple-Produkten

Bevölkerungsgruppen, in denen weniger als die Hälfte ein Apple-Produkt besitzt, sind lediglich US-Amerikaner mit einem Jahreseinkommen unter 30.000 Dollar, und Frauen über 50 Jahre. Statistisch besonders reiche Amerikaner besitzen durchschnittlich 4,7 Apple-Produkte, ärmere Bürger dagegen nur eines. Jay Campbell, einer der Verantwortlichen für die Studie: „Ich kenne kein anderes Produkt – und schon gar kein so teures Produkt – das von so vielen Menschen gekauft wird, und das solch ein Wachstum aufweist.“

(Via MacRumors)