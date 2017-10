Virtuelles AR-Kunstwerk von Snapchat wird digital verschandelt

Ein virtuelles Kunstwerk von Snapchat wurde digital mit Graffiti besprüht.

Letzte Woche wurde eine Kunst-Aktion des Foto-Messengers gestartet. Sie wurde in Kooperation mit dem weltberühmten Künstler Jeff Koons erarbeitet. Dabei können Nutzer verschiedene Skulpturen von Koons entdecken, die an diversen Orten in den USA platziert wurden.

Die stehen natürlich nicht wirklich da, sondern werden digital, via Augmented Reality, in der App gezeigt. Dies hat ein weiterer Digital-Künstler direkt zum Anlass für eine auf der Koons-Kunstaktion basierend kreative Aktivität genommen.

Digitalkunst auf Digitalkunst

Er hat eine mit Graffiti besprühte Version eines der Werke in New York City gerendet und das Bild – ironischerweise – auf Instagram veröffentlicht. Mit der Aktion will er seine Meinung kundtun, dass virtuelle Kunstwerke genau wie echte öffentliche Kunstwerkt nicht einfach ohne Erlaubnis aufgestellt werden dürfen.