Viele Serien-Neuzugänge bei Amazon Video (Liste)

Bei Amazon Video gab es in letzter Zeit viele Neuzugänge an Serien.

Insbesondere Ende September gab es eine große Welle an frischen Inhalten, die Kunden streamen jetzt können. Wie immer gibt es dabei die Möglichkeit, die gesamte Staffel mit einem Staffel-Pass zum Sonderpreis zu erwerben.

Alternativ dürft Ihr die einzelnen Folgen natürlich auch einzeln kaufen. Highlights wie Lucifer (3. Staffel ab 3. Oktober) sind sogar in Amazon Prime enthalten.

Zusätzlich dazu kommen in den nächsten Tagen weitere Highlights hinzu:

Keeping up with the Kardashians, Staffel 14 – ab 3.10.

Fresh off the Boat, Staffel 4 – ab 4.10.

Blackish, Staffel 4 – ab 4.10.

Kevin (Probably) Saves the World, Staffel 1 – ab 4.10.

The Mayor, Staffel 1 – ab 4.10.

The Middle, Staffel 9 – ab 4.10.

Scandal, Staffel 7 – ab 6.10.

Once Upon A Time, Staffel 7 – ab 7.10.

Supergirl, Staffel 3 – ab 10.10.

The Flash, Staffel 4 – ab 11.10.

DC’s Legends of Tomorrow, Staffel 3 – ab 11.10.

Arrow, Staffel 6 – ab 13.10.

Supernatural, Staffel 13 – ab 13.10.

Blindspot, Staffel 3 – ab 28.10.

Chicago Med, Staffel 3 – ab 23.11.