Video: Performance-Vergleich von iPhone 8 Plus und iPhone 7 Plus

Die Chips des iPhone 8 Plus und des iPhone 7 Plus treten in einem Video-Vergleich gegeneinander an.

Dabei steht natürlich insbesondere der neue A11 Bionic Chip im iPhone 8 Plus im Fokus. Dass dieser den A10 Fusion des iPhone 7 Plus aussticht, war natürlich zu erwarten – die absoluten Zahlen beeindrucken aber dennoch sehr.

Um sie repräsentativ zu ermitteln wurden die Geräte mehreren klassischen Benchmark-Tests unterzogen: In Geekbench übertraf der Multicore-Modus des iPhone 8 Plus den des iPhone 7 am deutlichsten: 10303 zu 5980 Punkte war das Ergebnis.

iPhone 8 Plus: Deutliche Verbesserung in allen Benchmark-Tests

Der 3D-Test „Slingshot Extreme“ zeigte beim iPhone 8 Plus 45 Prozent mehr Leistung. Tests von AnTuTu zur allgemeinen Leistung und zur HTML 5-Power lieferten Verbesserungen von 30 bzw. 15 Prozent. Alle weiteren Ergebnisse, die diesen Trend bestätigen, findet Ihr im vollständigen Clip von appleinsider: