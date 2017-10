USA: iPhone 7 laut Studie beliebter als iPhone 8

Laut einer Studie des Analysten John Vinh verkauft sich das iPhone 7 in den USA besser als das iPhone 8.

Bisher liegen zwar keine offiziellen Zahlen von Apple vor, aber wie es scheint, fokussieren sich mehr Kaufinteressenten auf das 7er-Modell als auf das 8er-Modell.

iPhone 8 zum Start gut verfügbar

Aufgefallen war, dass das iPhone 8 an den ersten Verkaufstagen gut verfügbar war, während Vorgängermodelle bisher zu diesem Zeitpunkt immer rasch ausverkauft waren. Das kann allerdings auch daran liegen, dass Apple beim iPhone 8 deutlich mehr Geräte vorab produziert hat.

Rückgang um 1 Million Geräte bei AT&T

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Mobilfunkunternehmen AT&T im dritten Quartal fast 1 Million weniger iPhone-Upgrades. Aus Umfragen bei Verkaufsstellen von amerikanischen Mobilfunkanbietern geht hervor, dass sich das iPhone 7 zurzeit besser als das iPhone 8 verkaufe.

Sonderpreise beim iPhone 7

Vinh, der Analyst bei KeyBanc Capital Markets Inc. ist, sieht eine Reihe von Faktoren, die zu den zurückhaltenden Verkäufen führen: In vielen Berichten ist die Rede davon, dass Kunden auf das neue iPhone X warten und so die Verkäufe des iPhone 8 kannibalisiert werden könnten.

Erschwerend kommt hinzu, dass Kunden, die bereits ein iPhone 7 besitzen, beim iPhone 8 womöglich weniger Anreize zum Kauf sehen. Viele Ketten in den USA haben den Preis für das iPhone 7 zum Start des iPhone 8 gesenkt, teilweise um 150 Dollar.

iPhone X gibt Aufschluss über Kaufverhalten

Mit den Vorbestellungen für das iPhone X, die am 27. Oktober starten sollen, werden wir dann wirklich sehen, ob das neue High-End-Modell tatsächlich so viele Kunden von iPhone 8 abzog.

Wer von Euch hat aktuell ein neues iPhone 7 statt eines iPhone 8 gekauft?