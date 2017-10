Steuerstreit mit der EU: Apple gibt offenbar nach

Im Steuerstreit zwischen Apple und der EU zeichnet sich eine Lösung ab.

Das Treffen zwischen Apple-Chef Tim Cook und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat offenbar zu einer Annäherung geführt.

Macron bestand in dem Gespräch erneut darauf, dass Apple seine Steuern in Europa jeweils in dem Land abführt, in dem es seine Produkte und Dienstleistungen verkauft. Apple dagegen leitete bisher alle Einnahmen über sein Hauptquartier bei EU-Mitglied Irland um, wo sie nur sehr niedrig versteuert werden müssen. Zuletzt lag der Steuersatz dort offenbar nur bei äußerst Apple-freundlichen 2,5 Prozenzt.

Nach dem Gespräch zwischen Cook und Macron verlautete aber, dass Apple nunmehr bereit ist, die EU-Forderung zu akzeptieren und seine Einnahmen künftig jeweils in dem Land zu versteuern, in dem sie anfallen.

Praktische Umsetzung noch unklar

Laut Bloomberg will Apple diese Auseinandersetzung offenbar beenden, und sich den Vorgaben der EU beugen. Demnach akzeptiert Cook nunmehr, dass die weltweite Praxis immer mehr in die Richtung tendiert, dass Einnahmen in dem Land versteuert werden, in dem sie auch erwirtschaftet werden. Wie und wann dieser neue Kurs in Apples Steuerpolitik praktisch umgesetzt wird, ist aber derzeit noch unklar. Laut Bloomberg diskutierten Cook und Macron auch Themen wie Klimawandel, Bildung und die Wirtschaftsreformen in Frankreich.

(Via 9to5Mac)