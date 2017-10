Reachability in iOS 11: Apple arbeitet an einem Bugfix für den Einhandmodus

Der Einhandmodus von iOS, Reachability genannt, soll offenbar weiterentwickelt werden.

Das Feature kämpft seit der ersten Version von iOS 11 mit Problemen und soll auch im iPhone X nicht implementiert sein – iTopnews.de berichtete.

Einige iPhone-User finden es vor allem sehr nützlich, mit einer Tipp-Geste auf den Home Button das Display zu „halbieren“ und mit einer Hand an das Notification Center zu kommen. Dies war in den Betas von iOS 11 möglich, nicht aber in der finalen Version.

Ein Leser von Macrumors hat Apples Craig Federighi das Problem per Mail erläutert – und dieser hat, wie häufiger in den letzten Wochen, auf die Eingabe reagiert. Apple „arbeitet daran, es zu beheben“, so seine Antwort.

Das lässt hoffen, dass die Funktion in kommenden Updates von iOS 11 zurückkehren wird. In der gestern veröffentlichten Beta 2 von iOS 11.1 ist davon aber noch nichts zu sehen.

Nutzt Ihr den Einhandmodus Reachability?