Project Titan: Video zu Apples neuen Autoplänen aufgetaucht

Ein neu aufgenommenes Video zeigt Apples Project Titan aus der Nähe.

Die selbstfahrenden Autos sind schon länger auf den Straßen unterwegs. Es kommt jedoch nicht oft vor, dass gute Fotos oder Videos von ihnen aufgekommen werden.

MacCallister Higgins, selbst als Gründer eines alternativen Taxi-Dienstes ein Experte auf dem Gebiet selbstfahrender Autos, hat es nun aber geschafft, einen 10-Sekunden-Clip aufzunehmen. In diesem zeigt er eines der Test-Fahrzeuge aus der Nähe. Sehr gut zu sehen ist das große Sensor-Netzwerk auf dem Dach, das einige Besonderheiten beim Radar und Sensorengröße aufweist.

Ein eigenes Auto dürfte es schon länger nicht mehr sein, da Apple das Team bereits vor Monaten verkleinert hatte. Offenbar arbeitet Apple an einer Software, mit der sich „normale“ Autos nachrüsten lassen. Genaue Informationen zu diesem Add-on gibt es aber derzeit noch nicht. Higgins kommt trotzdem zu dem Schluss, dass Apple viel Rechenpower in den Fahrzeugen verbaue und die Aufbauten es erlauben würden, schnell von Testfahrzeug zu Testfahrzeug ausgetauscht zu werden. Somit gewinnt Apple wohl recht schnell recht viele Erkenntnisse für sein noch geheimes Auto-Zubehör.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎’s Project Titan. I call it „The Thing“ pic.twitter.com/sLDJd7iYSa

— MacCallister Higgins (@macjshiggins) 17. Oktober 2017