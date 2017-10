Oculus Go: Autarke VR-Brille zum absoluten Kampfpreis

Facebook hat die neue Oculus Go vorgestellt.

Mit der neuen, auf der OC4-Entwicklerkonferenz angekündigten VR-Brille für Einsteiger könnte Facebook 2018 der Durchbruch von Virtual Reality auf dem Massenmarkt gelingen. Der Clou an Ihr ist: Ihr benötigt für die Oculus Go weder ein Smartphone noch einen PC.

Teure Grafikkarten, lästige Kabel und Einschränkungen durch Verwenden des Smartphone-Displays – all diese Nachteile entfallen mit der Oculus Go, weil die Brille ein autarkes System mit eigener Hardware darstellt.

Mark Zuckerberg liess es sich nicht nehmen, die Brille auf Facebook persönlich zu bewerben:

„Heute haben wir die Oculus Go vorgestellt – das am einfachsten zugängliche Virtual-Reality-Erlebnis, das wir je geschaffen haben. Die Oculus Go ist ein eigenständiges Headset, in das Ihr kein Smartphone oder Kabel stecken müsst. Sie ist großartig um damit Spiele zu spielen, Filme zu schauen oder um mit Euren Freunden abzuhängen.“