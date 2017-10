Neues Patent: So soll die Apple Watch den Blutdruck messen

Den Puls misst die Apple Watch bereits seit ihrer Premiere.

Sehr viel komplexer ist allerdings die Messung des Blutdrucks. Jeder, der schon einmal einen Blutdrucktest gemacht hat, wird wissen, dass man dazu normalerweise eine aufblasbare Manschette braucht. Sie drückt den Arm zusammen, bis er vom Kreislauf abgeschnitten ist. Dann wird die Manschette allmählich entleert. Dabei misst sie den Punkt, an dem der Kreislauf zuerst wieder aufgenommen wird und sich dann normalisiert. Ganz schön kompliziert für eine kleine Smartwatch…

Mit der Uhr würde es anders funktionieren, wie jetzt ein neues Apple-Patent beschreibt. Ein Armband mit Sensoren misst dabei die Zeit, die ein Herzschlag braucht, um vom Herzen bis zum Handgelenk zu gelangen. Dies wird als Pulslaufzeit (PTT) bezeichnet und kann zur Berechnung des Blutdrucks verwendet werden.

Die Watch und das Blutdruckarmband umfassen einen Beschleunigungssensor, ein Photoplethysmogramm (PPG) oder einen Pulsdrucksensor, und einen Controller. Der Regler ist so konfiguriert, dass er die Ausgangssignale des Beschleunigungssensors verarbeitet, um festzustellen, wann der Impuls von der linken Herzkammer am Handgelenk eintrifft.

Einfachere Genehmigungen helfen Apple

Das Patent weist darauf hin, dass Bluthochdruck ein wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Je früher er erkannt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Maßnahmen zur Schadensverhütung ergriffen werden können. Eine routinemäßige Überwachung würde die Chancen auf Früherkennung erhöhen. Wegen der aufwändigen Genehmigungen für solche medizinischen Anwendungen in den USA hatte Apple die Weiterenwicklung in diesem Bereich zuletzt gedrosselt. Denn Neuentwicklungen wären damit zu schnell an die Öffentlichkeit gelangt. Anfang dieses Jahres sagte die Medizinbehörde FDA jedoch zu, dass sie mit einem neuen Ansatz zur Regulierung von Geräten die Innovation in der digitalen Gesundheits- und Medizintechnik verbessern wolle.

(Via 9to5Mac)