Neu bei Apple: Das clevere Fahrradzubehör SmartHalo

Simples Fahrradfahren war gestern, die Zukunft gehört dem „smarten Biken“.

Hierfür hat die kanadische Firma SmartHalo ein cleveres Zubehör mit iOS-Anschluss ausgetüftelt, das jedes Radl mit intelligenten Funktionen ausstattet – und sei es noch so ein alter Drahtesel. Apple hat den SmartHalo, der bei Kickstarter finanziert wurde, nun in seinen Store aufgenommen – zunächst in den USA, vielleicht bald auch in Deutschland. Hierzulande könnt Ihr das wirklich interessante Gadget im Shop von SmartHalo für 139 Euro kaufen.

Herzstück ist eine Lampe, die aber viel mehr kann als ein normales Fahrradlicht. Sie bietet unter anderem Diebstahlschutz, Navigation und Fitnesstraining. Der SmartHalo („Schlauer Schein“) verbindet sich per Bluetooth drahtlos mit der dazugehörigen App für iOS und Android, das Smartphone kann dann in der Tasche bleiben. Dadurch sind diese Funktionen möglich:

Diebstahlschutz: Sobald sich jemand am Fahrrad zu schaffen macht, wird ein lauter Alarmton ausgelöst. Wenn es nur ein kurzes Rütteln war, schaltet sich die Alarmanlage gleich wieder ab. Wenn das Fahrrad aber bewegt wird, geht der Krach weiter – kein Vergnügen für einen Dieb, der sich dann wohl lieber ein schlechter gesichertes Fahrrad sucht. Der SmartHalo selbst ist mit einem diebstahlsicheren Schließsystem am Lenker befestigt und lässt sich ohne Spezialschlüssel nicht abmontieren. Sobald sich der Besitzer des Fahrrads mit seinem Smartphone nähert, wird das Signal deaktiviert. Ohne Handy wird der Alarm mit einem persönlichen Code abgeschaltet.

Navigation: Der SmartHalo übernimmt das Ziel aus der App, und zeigt dem Fahrer durch Leuchtzeichen und Blinken auf dem runden Display am Lenker den richtigen Weg. Bei durchschnittlich einer Stunde Radeln am Tag soll der Akku drei Wochen durchhalten. Dann lässt er sich mit dem Schlüssel abnehmen und per USB aufladen.