Mac-Verkäufe 5,6 Prozent runter – Apple weiter auf Platz fünf

Der negative Trend beim Absatz von Computern macht auch vor Apple nicht halt.

Laut der neuen Zahlen von Gartner verkaufte Apple im dritten Quartal 2017 weltweit 4,6 Millionen Macs – und damit 5,6 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs.

Mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent liegt Apple damit weiterhin auf Platz fünf der weltweiten PC-Hersteller. Im Vergleich zu Konkurrenten wie HP, Lenovo und Dell, die teilweise sogar zulegen konnten oder deutlich weniger verloren, schmerzen die 5,6 Prozent Rückgang beim Mac doch erheblich.

Denn im dritten Quartal waren erstmals durchgehend die Hardware-Upgrades verfügbar, die Apple im Juni vorgestellt hatte. Sie sorgten aber offenbar nicht für mehr Kauflust bei den Apple-Kunden. Sind die Preise am Ende doch zu hoch?

HP weiterhin auf Platz 1

Mit 14,6 Millionen ausgelieferten PCs beendete HP das zweite Quartal in Folge auf Platz eins und erreichte damit einen weltweiten Marktanteil von 21,8 Prozent. Mit einem Umsatzplus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal war der US-Konzern der einzige große Anbieter, der in Q3 Zuwächse verzeichnete. Laut Gartner gingen die weltweiten Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr ingesamt um 3,6 Prozent zurück. Der PC-Markt schwächelt also weiter.

(Via AppleInsider)