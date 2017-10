LA, London, Tokio: Die ersten Plakate fürs iPhone X sind da

Langsam wird’s ernst in Sachen iPhone X.

Bis zum Start der Vorbestellung am 27. Oktober sind es zwar noch gut zwei Wochen. Doch in mehreren Großstädten wie Toronto, London, Tokio, San Francisco und Los Angeles hat Apple jetzt die ersten Werbeplakate aufgehängt. Offenbar beginnt damit jetzt die große PR-Kampagne fürs neue Über-iPhone.

So hängt beispielsweise in London ein Riesenplakat am Boxpark Shoreditch, einer Mall, die 2011 aus ausgedienten Schiffscontainern entstand. Auch in Bahnhöfen der Londoner U-Bahn hängen die ersten Werbeplakate.

Momentan bestückt Apple offenbar vor allem Gegenden, die von vielen Touristen besucht werden, zum Beispiel den hippen Stadtteil Harajuku in Tokio. In den nächsten Tagen und Wochen dürftet Ihr also zahlreiche Plakate, Anzeigen und TV-Spots rund ums X zu sehen bekommen.

Wer sieht das erste iPhone-X-Plakat in Deutschland?

Habt Ihr schon ein Plakat in Deutschland gesichtet? Wer uns das erste Foto schickt – gewinnt zwar leider kein iPhone X, wir zeigen das Plakat dann aber gerne den iTopnews-Lesern.

(Via MacRumors)