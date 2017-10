Kameravergleich: iPhone 8 Plus schlägt Galaxy Note 8

Welches Smartphone hat die bessere Kamera? iPhone 8 oder Galaxy Note 8?

CNET hat die Kameras der beiden Riesen-Smartphones in einem ausführlichen Videovergleich aufeinander losgelassen. Ergebnis: In einigen Bereichen liegt zwar das Samsung vorne, aber insgesamt ist das iPhone der klare Sieger.

Bei mehreren Vergleichen erwiesen sich die Bilder aus dem 8 Plus als knackiger und kontrastreicher – mit dem Nachteil, dass die eine oder andere helle Stelle untergeht. In Sachen HDR balanciert das Samsung Licht und Schatten zwar besser aus. Dadurch wirken die Fotos teilweise aber flacher und blasser (siehe Foto unten).

Der Autofokus des iPhone arbeitet laut Vergleich etwas langsamer, aber dafür effektiver. Bei Videos ergibt die Kombination aus optischer und digitaler Bildstabilisierung am Samsung dagegen flüssigere Bewegungen. In Sachen Bildrate hat das iPhone die Nase vorn: Es schafft doppelt so viele Bilder als das Samsung, das auf 30 Frames pro Sekunde in 4K limitiert ist.

AMOLED vs. LCD

Und auch bei extremen Lichtverhältnissen, zum Beispiel direkt gegen die Sonne, setzt sich das iPhone durch, das auch dann noch gute Kontraste und hübsche Lichtbrechungen liefert. Wichtig: Auf dem AMOLED-Display des Galaxy sehen Videos zwar lebendiger aus als auf dem LCD-Schirm des iPhone. Doch das ändert sich nach dem Überspielen auf einen Rechner oder den Fernseher, dann leiden die Samsung-Aufnahmen unter ausgebluteten Farben und mehr Rauschen als beim iPhone. Das Video und viele weitere Infos dazu findet Ihr bei CNET.

(Via 9to5Mac)