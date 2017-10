iTunes: Was Ihr über 4K-Filme und HD noch wissen solltet

Mit dem neuen Apple TV 4K haben bei iTunes endlich auch 4K-Inhalte Einzug gehalten.



Aber: Nicht jeder Film, der Euch als 4K angeboten wird, ist auch wirklich ein echter 4K-Film. Wie iMore berichtet, wurden die 4K-Versionen einiger bekannter Blockbuster-Titel auf iTunes angeboten tatsächlich nur von HD-Qualität auf 4K hochskaliert.

Jedes 4K-Gerät verfügt sowieso über eine Skaliereinheit

Grundsätzlich verfügen alle 4K-TVs und auch das Apple TV 4K über eine Skaliereinheit, um niedriger aufgelöste Inhalte wie HD auf 4K zu skalieren. Worin also liegt der Sinn, hochskalierten Filme auf iTunes anzubieten, wenn Euer TV diese Aufgabe sowieso erledigt?

4K bzw. Ultra High Definition (UHD) entspricht der vierfachen Auflösung von 1080p HD. Zur Qualitätsverbesserung werden beim „Aufblasen“ eines Films auf 4K vor allem Kanten erkannt und geglättet.

Ein hochskalierter HD-Film wird dabei aber niemals an die Qualität eines gut produzierten 4K-Films herankommen. Eine sehr gute Skalierung kann aber an die eines mittelprächtigen 4K-Originals herankommen.

Erhöhte Qualität durch HDR-Metadaten

Trotzdem können HD-Inhalte bei der Skalierung auf 4K qualitativ auch verlieren – schlimmstenfalls also in 4K schlechter aussehen als auf einem HD-Fernseher. Denn bei der Qualität der Skaliereinheiten von 4K-TVs gibt es je nach Preisklasse teils deutliche Unterschiede. Laut Experten kommen hochpreisigen TVs nahe an die Qualität heran, die Studios beim Skalieren auf 4K erreichen.

Wird beim Remastering eines Films von den Studios nicht nur die Skalierung durchgeführt, sondern auch Metadaten für HDR angelegt, dann kann die Qualität der Filme allerdings grundsätzlich davon profitieren. Auf iTunes dürften viele Filme dieser Qualität vorhanden sein.