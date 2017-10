iTunes 12.7: Einlösen von Codes trotz fehlendem App Store weiter möglich

iTunes 12.7 erlaubt weiterhin das Einlösen von Download-Codes für den App Store.

Offiziell wurde der Store mit dem letzten Update ja aus der Software entfernt – iTopnews.de berichtete. Was jedoch geblieben ist, ist die Möglichkeit, Codes einzulösen.

An diesem Feature hat sich nichts geändert, was aber nicht jeder weiß. Ihr könnt einfach wie gewohnt über den Button „Einlösen“ in der iTunes-Seitenleiste rechts den Download- oder iTunes-Karten-Code eingeben und fertig.

Habt Ihr Auto-Downloads aktiviert, werden die Anwendungen übrigens dann auch weiterhin automatisch auf Euren iPhones und iPads installiert.