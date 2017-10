iPhone X Plus mit 6,4 Zoll: So könnte es aussehen

Das iPhone X erscheint am 3. November. Wie aber sieht die weitere Zukunft aus?

Die Kollegen von iDrop News haben sich gemeinsam mit Benjamin Geskin via Rendering Gedanken zu einem iPhone X Plus gemacht. Einem Gerät, dass das künftige iPhone X mit 5,8 Zoll auf 6,4 Zoll hebt.

Das Rendering zeigt den identischen Formfaktor mit der XXL-Bildschirmgröße, die Besitzer der Plus-Generationen vermutlich zu schätzen wüssten.

Ob ein iPhone X Plus in 2018 kommt, steht derzeit nicht fest. Es gab aber schon vor längerer Zeit leise Gerüchte, der Nachfolger des iPhone X aus 2017 könne in zwei Größen, eben 5,8″ und 6,4″, erscheinen. Abwarten und erst mal ab 27. Oktober das erste iPhone X für die schnelle Lieferung sichern…