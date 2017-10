iPhone X: Mehr als die Hälfte der Kunden wollen das 256 GB Modell

Eine neue Studie zum iPhone X hat interessante Informationen zutage befördert.

Die Befragung von 832 Personen wurde von RBC Capital Markets durchgeführt und drehte sich um die Kaufentscheidung der Teilnehmer bezüglich ihres nächsten eigenen iPhones. Von ihnen wollen sich 28 Prozent ein iPhone X zulegen, 20 Prozent ein iPhone 8 Plus und 17 Prozent ein iPhone 8.

Der restlichen 35 Prozent möchten sich eins der anderen erhältlichen Modelle kaufen. Noch spannender als diese klar auf Bevorzugung des iPhone X unter den neuen Geräten deutenden Zahlen war aber die Antwortverteilung auf die Frage nach der präferierten Speicherkapazität desselben.

iPhone X: 57 Prozent wollen das 256 GB Modell

57 Prozent der iPhone-X-Käufer werden sich nämlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Modell mit 256 GB zulegen, also das teurere der beiden. Nur 43 Prozent wollen lieber ein iPhone X mit 64 GB.

Was heißt das? – Zumindest, dass das Interesse am Über-iPhone mit der bestmöglichen Ausstattung enorm groß ist. Apple muss also definitiv liefern – und derzeit scheint es so, als würde dies nach dem Verkaufsstart nur schleppend geschehen.