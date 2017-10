iPhone X: Experte Kuo erwartet den Superzyklus erst für 2018

Apple-Experte Kuo hat sich zu den erwarteten Verkaufszahlen des iPhone X zu Wort gemeldet.

In seinem neuesten Statement argumentiert er dabei gegen die Prognosen vieler anderer Analysten, die bereits 2017 einen deutlichen Anstieg der iPhone-Verkaufszahlen durch das iPhone X erwarten. Dafür, so Kuo, verkauften sich das iPhone 8 und vor allem das iPhone 8 Plus derzeit aber zu gut.

Da zudem das iPhone X nicht vor November mit voller Produktionsleistung hergestellt wird, wird sich dessen Verkaufsexplosion noch weiter verzögern.

Kuo: iPhone X „Superzyklus“ nicht vor 2018

Der von vielen erwarteten – und von Apple wohl auch erhoffte – „Superzyklus“, also ein Jahr von deutlich höheren Einnahmen durch Smartphone-Verkäufen dürfte daher erst Anfang/Mitte 2018 einsetzen. Dafür werde sich das iPhone X laut Kuo dann aber länger als alle anderen iPhones gut verkaufen.

Insgesamt erwartet Kuo übrigens für 2017 210 bis 220 Millionen iPhone-Verkäufe, für 2018 dann 245 bis 255 Millionen.