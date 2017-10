iPhone 9: Was Euch nächstes Jahr erwarten könnte

Das iPhone X ist noch nicht einmal im Handel – doch wie geht es danach weiter?

Bleibt Apple bei der Unterscheidung in die „normale“ und in die „X“-Baureihe? Bekommen wir 2018 ein „iPhone 9“ und ein „X2“ (oder wie immer die Baureihe fortgesetzt wird)? Oder wachsen die Serien wieder zusammen, und aus dem „X“ wird dank günstigerer Bauteile das Standard-iPhone? Selten war es so schwer, in die Apple-Glaskugel zu schauen. iMore hat es trotzdem getan, und spekuliert, was uns bei einem iPhone 9 erwarten könnte. Hier einige interessante Gedanken aus der überaus lesenswerten Geschichte.

Face ID: In dieser Technik sieht Apple zweifellos die Zukunft des iPhone. Der physische Home-Button hat nur noch eine Gnadenfrist, ähnlich wie einst das Clickwheel am iPod, und könnte bereits 2018 bei allen neuen iPhones verschwinden.

Durch das fast rahmenlose Display des iPhone X hat Apple beim Gehäuse wieder Luft nach oben. Denkbar ist ein größeres iPhone X2 Plus/iPhone 9 Plus mit mehr als sechs Zoll. Aber auch ein kleines 9 SE wäre denkbar – Gehäusegröße wie momentan beim SE, dann aber mit 4,5 bis 4,7 Zoll. Dieser Formfaktor könnte viele Kunden ansprechen. Design: Apple hat eine Designlinie immer zumindest zwei Jahre durchgezogen – zuletzt beim iPhone 6/6S/7/8 waren es sogar vier Jahre. Ihr könnt also davon ausgehen, dass das X die Grundrichtung für die nächsten ein, zwei Generationen vorgibt. Gewöhnt Euch an die „Ohren“ oben am Display, an das neue Erkennungszeichen des iPhone!

Wenn es Apple doch noch schafft, den Fingerabdrucksensor unsichtbar unter dem OLED-Display unterzubringen, könnte er 2018 ein Comeback feiern – aber nur zusätzlich als zweite Option neben Face ID. Technik: Hier sind noch viele Fragen offen. Ein noch stärkerer A11-Prozessor dürfte gesetzt sein. Eine weitere Möglichkeit ist ein Smart Connector ähnlich wie am iPad Pro, um Zubehör anzuschließen. Auch im Gespräch: ProMotion – die Technik, mit der Apple beim iPad Pro mit 10,5 Zoll die Bildschirmfrequenz je nach Bedarf regelt. Letztes Gerücht: Distance Charging – also drahtloses Laden wie bei der neuen Generation, aber über längere Distanzen. Ladematten wären dann nicht mehr notwendig.

(Via iMore)