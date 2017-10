iPhone 8: 4K Videos mit 60fps – worauf Ihr achten solltet

Das iPhone 8 kann zwar 4K Videos mit 60fps aufnehmen – aber das ist nicht immer die beste Lösung.

Ein neues Video zeigt dies im Praxistest. Verschiedene Einstellungen machen dabei klar, wie die (angeblich) verbesserte Aufnahmeform in bestimmten Situation dann doch nicht das optimalste Bild bereitstellt.



Dies hat verschiedene Gründe: Zunächst einmal arbeiten der Verschlussmechanismus und die Blende der Kamera beim Aufnehmen mit 60 Bildern pro Sekunde nicht ganz perfekt und sorgen für Rauschen in Detailaufnahmen sowie schlechteren Kontrast.

4K Aufnahmen mit 60fps nicht immer qualitativ besser

Hinzu kommt noch, dass die 60fps 4K-Aufnahmen im neuen Apple-Format HEVC gesichert werden. Dessen Kompressionsverfahren nähern die tatsächlichen Videos ebenfalls den bereits seit dem iPhone 7 möglichen 30fps 4K-Clips an.

Nur in gut ausgeleuchteten Szenarien ist der Unterschied deutlich zu bemerken – überlegt Euch also genau, wann und wie Ihr die Aufnahmequalität des iPhone 8 so hoch einstellt.