iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 41/17)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen fassen wir einmal wöchentlich die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammen.

Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche

The Talos Principle: Das einigen vielleicht von Steam bekannte mystische Rätselspiel mit einem Roboter in der Hauptrolle und einer faszinierenden Grafik im Store verfügbar. 120 vielschichtige Level warten auf Euch – hier unsere Besprechung.

Unsere weiteren iOS-Favoriten

cmplt: Die Rätsel dieses Spiels werden in Form von unvollständigen Bildern präsentiert. Eure Aufgabe ist es, die fehlenden Teile zu ergänzen. Insgesamt gibt es mehr als 120 Level, die sehr abwechslungsreich und teilweise auch ziemlich knifflig sind.

cmplt Spiele universal (13) 51 MB Gratis

Dragon Hills 2: Der Nachfolger des beliebten Arcade-Spiels bringt erneut wilde Level mit unübersichtlichen Schlachten und skurrile Figuren, darunter Zombies und natürlich auch Drachen.

Our Ways: Mit zwei sich mal besser und mal schlechter ergänzenden Spielfiguren erforscht dieses Spiel die Dynamik menschlicher Beziehungen.

Our Ways Spiele universal Keine Bewertungen 234 MB 2,29 €

Undead Breakout: In einer durch eine apokalypsenartige Infektion mehr als chaotisch gewordenen Welt sollt Ihr versuchen, das Pandämonium zu verhindern.

Undead Breakout Spiele universal Keine Bewertungen 150 MB 1,09 €

ARZombi: Wenn „The Walking Dead“ Realität werden würde, dann sähe es bestimmt in etwa so aus wie in diesem neuen Augmented-Reality-Spiel für iPhone und iPad.

ARZombi Spiele universal Keine Bewertungen 200 MB 1,09 €

Poesi ist die neue App unseres Redaktionsmitglieds Lukas. Interessierte Leser können mit Ihr deutsche Gedichte entdecken – hier unsere Vorstellung:

Poesi Bildung universal (8) 10 MB 0,99 €

Yoink: Die vielen Pro-Usern vom Mac bekannte Drag&Drop App bietet viele ihrer Features jetzt auch dank einer iOS 11-Version für die Nutzung unterwegs an.

QuantumSequence: Profi-Musiker mit iOS-Geräten sollten sich diesen neuen digitalen Sequenzer mal ansehen.

QuantumSequencer Musik universal Keine Bewertungen 63 MB 8,99 €

iTopnews-Mac-Favorit der Woche

Gamut: Designer bekommen mit diesem Tool ein optimales Werkzeug zur digitalen Arbeit mit Farben an die Hand.

Gamut Grafik und Design Keine Bewertungen 13 MB 10,99 €

Unsere weiteren Mac-Favoriten

Decibel Meter: Diese neue Mac-Anwendung misst die Lautstärke in Eurer direkten Umgebung.

Weeks: Mit nur einem Klick zeigt das Menüleisten-Tool die aktuelle Kalenderwoche an.

Weeks Dienstprogramme Keine Bewertungen 6.8 MB 1,09 €

PrintLab Studio 3: Im Handumdrehen sind mit der neuen Version 3 der App Vektor-Grafiken erstellt.

PrintLab Studio 3 Grafik und Design Keine Bewertungen 48 MB 16,99 €

Preproxy: Diese App liefert Webentwicklern einen Zwischen-Proxy, sodass sie sich nicht immer bei einem ferngesteuerten anmelden müssen.