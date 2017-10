iOS 11 Analyse: Neues Control Center beeinträchtigt die Sicherheit

Das neue Control Center in iOS sorgt für einiges an Zündstoff.



Apple hat dessen Funktionsweise in iOS 11 verändert. Bluetooth und WLAN können nicht mehr über die dortigen Buttons, sondern nur über die Einstellungen komplett deaktiviert werden. Trotz des Abschaltens bleiben Blueooth und WLAN dann für AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Ortungdienste und Continuity-Features wie Handoff und Instant Hotspot verfügbar.

Das Deaktivieren im Kontrollzentrum trennt also nur Geräte, belässt iPhone und iPad aber weiterhin erreichbar. Für den unbedarften Nutzer ist dies aber überhaupt nicht zu erkennen.

Die Electronic Frontier Foundation (EFF), eine Non-Profit-Organisation, die sich für digitale Rechte und Datenschutz einsetzt, sieht in diesem Feature eine Bevormundung des Nutzers und eine Gefahr für die Sicherheit.

Wenn ein Telefon so konzipiert ist, dass es sich anders verhält, als so, wie es die Benutzeroberfläche suggeriert, führt dies zu Sicherheits- und Datenschutzproblemen. Wenn der Benutzer keine visuellen oder textlichen Hinweise bekommt, um zu verstehen, wie sich das Gerät verhält, geht unter Umständen das Vertrauen in die Fähigkeit des Betriebssystems verloren, Vorgänge richtig zu kommunizieren. Da Nutzer sich bei den meisten Sicherheits- und Datenschutzentscheidungen auf das Betriebssystem verlassen müssen, egal, welche App oder welches Gerät sie verwenden, ist dieses Vertrauen aber von fundamentaler Bedeutung.

Die nicht komplette erfolgende Deaktivierung stelle also eine Irreführung des Nutzers und ein Schlupfloch dar, welches die Geräte der Bedrohung durch neuartige Attacken aussetzt. Dazu verweist die EFF auf eine Publikation, in der Schwachstellen und Sicherheitslücken in Bluetooth-Protokoll-Stacks aufgedeckt wurden.

Morgens um 5:00 Uhr verbindet sich das iPhone ungefragt wieder

Besonders prangert die EFF an, dass sich die Geräte morgens um 5:00 Uhr automatisch wieder verbinden und so die Entscheidung des Nutzers einfach ignorieren. Apple solle zumindest dies unbedingt ändern.

Was haltet Ihr vom neuen Control Center?