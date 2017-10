iOS 11: Weitere Indoor-Karten von Flughäfen hinzugefügt

Sechs weitere US-Flughäfen können jetzt auch von innen in Apple Karten durchwandert werden.

Seit der ersten iOS 11 Beta von der WWDC wurde das Feature groß angekündigt, dass die Innenräume großer öffentlicher Orte wie Flughäfen und Shoppingmalls bald in Apple Karten mit Indoor-Karten ausgestattet werden. So soll es auf dem iPhone und iPad leichter werden, dort Schalter, Shops oder auch Toiletten zu finden.

Bislang wurden nur zwei Flughäfen der USA mit diesem Feature beglückt: der in San Jose und der von Philadelphia. Nun sind weitere hinzugefügt worden: O‘Hare und Midway in Chicago, der McCarran Flughafen von Las Vegas sowie die internationalen Flughäfen in Miami, Minneapolis und Oakland.

Weitere Flughäfen folgen – auch in Europa

In naher Zukunft ist laut einem Bericht von Macrumors außerdem mit der Integration europäischer Flughäfen zu rechnen, darunter Heathrow in London und Schiphol in Amsterdam. Auch Einkaufszentren werden die Funktion erhalten – ob und wann genau für deutsche Orte damit zu rechnen ist, kann derzeit aber nicht gesagt werden.