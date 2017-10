iOS 11: So verlängert Ihr die Akkulaufzeit

In diesem i-mal-1 zeigen wir Euch, wie Ihr mehr Akkulaufzeit aus iOS 11 herausholen könnt.

Mit installiertem iOS 11 leiden derzeit einige User unter Akku-Problemen – wir haben hier auch eine kleine Umfrage gestartet. Da dies wohl auch in den nächsten Tagen noch ein Thema sein wird, haben wir heute auch noch einmal eine kleine Liste mit den grundlegenden Akku-Spartipps für iPhone und iPad User.

1. Energiersparmodus

Mit iOS 10 wurde ein Energiesparmodus eingeführt. Diesen gibt es auch in der aktuellen Version. Um das optimale Verhalten zu erreichen, könnte Ihr auch Verhaltensmuster selbst anpassen. Dies geschieht in den Einstellungen in der Abteilung „Batterie“.

2. Ortungsdienste ausschalten

Die Ortungsdienst sind zwar praktisch, fressen jedoch ziemlich viel Energie. Deaktiviert Ihr diese in den Einstellungen unter Datenschutz > Ortungsdienste, wird das GPS-Modul nicht so oft beansprucht.

3. Display-Helligkeit im Blick haben

Ein weiterer großer Faktor beim Akkuverbrauch ist die Display-Helligkeit. Je höher sie ist, desto schneller geht dem iPhone die Puste aus. Einfach im Control Center den Slider etwas nach unten ziehen reicht: Schon spart Ihr Akku.

4. Hintergrundaktualisierungen deaktivieren

Die Hintergrundaktualisierung kann für jede App in den Einstellungen einzeln deaktiviert werden. Die Anwendungen werden dadurch in ihrer Funktionalität zwar etwas eingeschränkt, verbrauchen jedoch weniger Energie.

5. Benachrichtigungen anpassen

Weniger Benachrichtigungen heißt auch weniger Stromverbrauch – in den Einstellungen unter „Benachrichtigungen“ habt Ihr die Kontrolle darüber, welche Apps Nachrichten senden dürfen.

6. Vibrationen deaktivieren

Vibrationen und haptisches Feedback benötigen Bewegung, die erst einmal erzeugt werden muss. Wenig überraschend ist auch das darum ein Faktor, der die Akkulaufzeit einschränkt. Das Menü „Töne & Haptik“ kann genutzt werden, um die Vibrationen auszuschalten.

Und natürlich hilft es, sich immer die Frage zu stellen: Benötige ich aktuell Bluetooth? Kein Wifi in der Nähe? Beide Funktionen können schnell über die Einstellungen deaktiviert werden.