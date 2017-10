iOS 11: So abonniert Ihr freigegebene Google-Kalender

Wir zeigen Euch, wie Ihr ganz leicht mit iOS 11 freigegebene Google-Kalender abonnieren könnt.

Einige Webseiten bieten zur Terminübersicht ihres Angebots kostenlos ladbare Google Kalender an.

Wenn Ihr auf dem iPhone solche Webseiten öffnet und auf den ICS-Link für einen freigegebenen Google-Kalender tippt, könnt Ihr dessen Kalenderdaten zu einem Eurer Kalendern hinzufügen.

Dabei findet aber keine saubere Trennung zwischen Euren eigenen Kalenderdaten und denen des Google-Kalenders statt. Die Einträge landen direkt in einem Eurer Kalender – was nicht jeder will.

Wir zeigen Euch daher heute, wie Ihr ein derartiges Kalenderabo einrichtet, ohne Euren eigenen Kalender durcheinanderzubringen.

Google Kalender komfortabler abonnieren

Kopiert den Link von der Website statt auf ihn zu tippen

öffnet die Einstellungen-App

geht auf „Accounts & Passwörter“

scrollt runter

tippt auf „Account hinzufügen“

wählt dann „Andere“

tippt auf „Kalenderabo hinzufügen“

fügt den kopierten Link in das Feld „Server“ ein

falls notwendig, könnt Ihr nun dem Abonnement unter „Beschreibung“ einen sinnvollen Namen geben

stellt sicher, dass „SSL verwenden“ aktiv ist

Nun habt Ihr ein sauber getrenntes Kalenderabo eingerichtet. Natürlich gilt das nur für freigegebene Google-Kalender – bei iCloud-Kalendern tritt dieses Problem gar nicht erst auf.