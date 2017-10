iOS 11: App Icons in iMessage ausblenden

Nicht jeder braucht die App-Leiste in iMessage unter iOS 11.

Mit steigendem Funktionsumfang geht es in iMessage, der Nachrichten-App von iOS 11,, allmählich enger zu. Neuester Zugang ist die Leiste mit App Icons. Für diejenigen unter Euch, die auf diese Leiste verzichten können, haben wir eine gute Nachricht: Ihr könnt sie ganz einfach ausblenden. Wir zeigen Euch, wie das geht.

Die App-Leiste in der Nachrichten-App ausblenden

Öffnet die Nachrichten-App

Falls noch nicht geschehen, öffnet einen Nachrichtenverlauf

Tippt auf das App-Store-Icon um die Leiste auszublenden

Die App-Leiste bleibt nun verschwunden, bis Ihr sie wieder hervorruft. Durch einen Tap auf das graue App-Store-Symbol wird dies ausgeführt.

Die App-Leiste wieder einblenden – mit Fallstrick

So weit die Theorie – in der Praxis funktioniert das manchmal nicht ganz so einfach. Es kann sich dann nämlich auch direk ein App-Fenster öffnen. Wischt Ihr dieses nun weg, dann verschwindet auch die App-Store-Leiste! Erst wenn Ihr in einen anderen Nachrichtenverlauf wechselt, erscheint sie wieder – hier scheint iOS 11 noch ein wenig zu zicken.