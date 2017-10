iOS 11.1 Beta 2: Der 3D Touch App Switcher ist zurück!

iOS 11.1 wird ein von vielen Usern vermisstes Feature wieder zurückbringen.

Es handelt sich um den 3D Touch App-Switcher. Mit dieser Geste war es auf jedem iPhone mit 3D Touch möglich, am linken Bildschirmrand fester zu drücken, um so in den Multitasking-Modus zu wechseln. Die Funktion fehlte dann jedoch in iOS, auch in der offiziellen Version.

Apples Software-Chef Craig Federighi hat kurz nach dem Start von iOS 11 aufgrund vieler Nachfragen bekanntgegeben, dass die Funktion in einem baldigen Update wiederkehren werde – iTopnews.de berichtete. Dies wird mit iOS 11.1 wohl der Fall sein.

iOS 11.1 Beta 2 bringt den 3D Touch App Switcher zurück

Der App-Switcher ist dort nämlich in der vorhin veröffentlichten iOS 11.1 Beta 2 enthalten. Seine Funktionsweise hat sich in keiner Weise verändert. Natürlich ist es nicht klar, dass sie auch in der finalen Version enthalten sein wird, aber es ist doch davon auszugehen. Die Kollegen von Macrumors zeigen die „alte Neuerung“ auch schon in einem kleinen Video: