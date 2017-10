iOS 11.0.3 ist da – und behebt mehrere Fehler

Zum Abend bietet uns Apple noch das Update auf iOS 11.0.3 an.

Die dritte Aktualisierung von iOS 11 behebt einige Fehler. Es geht dabei um Touch-Probleme und Audio auf iPhone 7 und 7 Plus sowie um ein Update, das Probleme beim 6S nach dem Austausch des Bildschirms durch ein Third-Party-Display behebt.

Es ist bisher nicht klar, was die Ursache der Probleme bei iPhone 7 und 7 Plus war, und wie weit verbreitet sie waren. Apple hat dem Update auf iOS 11.0.3 eine ungewöhnliche Notiz hinzugefügt, die besagt, dass Bildschirme von Drittanbietern möglicherweise die visuelle Qualität beeinträchtigen und unter Umständen nicht ordnungsgemäß funktionieren. Das Unternehmen erinnert Benutzer ausdrücklich daran, dass Reparaturen von Apple durchgeführt werden sollten, um die Garantie für die verwendeten Materialien und für den Ablauf der Reparatur sicherzustellen.

279 MB zum Download

Das Update mit einer Datenmenge von rund 279 MB scheint sich auf diese beiden Fixes zu beschränken. Erst am Montag hat Apple Beta 2 von iOS 11.1 veröffentlicht. Es ist momentan noch unklar, ob die am Mittwoch veröffentlichten Korrekturen in diesem Update enthalten sind.

(Via AppleInsider)