iCloud: Apple will Probleme beim Sync der Textersetzung beheben

Die Zuverlässigkeit des iCloud-Syncs zwischen Mac und iOS soll verbessert werden.

John Gruber, der gut vernetzte US-Blogger hat sich in einem Beitrag über die mangelhafte Qualität der Synchronisation der systemeigenen Textersetzung beschwert.

Dank dieser könnt Ihr in den Systemeinstellungen Kürzel anlegen, die automatisch beim Eintippen durch einen längeren Text ersetzt werden. So könnt Ihr zum Beispiel das Kürzel „vlg“ verwenden, um es automatisch in „Viele liebe Grüße!“ ausschreiben zu lassen.

Laut Gruber funktioniere die Synchronisierung für dieses wichtige Feature, im Gegensatz zu anderen Formen des iCloud-Syncs, seit Jahren sehr unzuverlässig. Und das, obwohl seit der Einführung von CloudKit im Jahr 2014 Apples iCloud-Sync insgesamt zuverlässiger geworden sei. Als Beispiel dafür führt er die App Notizen an, die früher das IMAP-Protokoll zum Synchronisieren verwendet hat und durch den Umstieg auf CloudKit erst stabil wurde.

Probleme werden behoben

Apple hat inzwischen auf Grubers Anmerkung reagiert und ihm in einer Mail versichert, dass die Synchronisation von Textersetzung in Zukunft auf CloudKit statt auf dem fehlerbehafteten iCloud Core Datenprotokoll basieren wird. Die Umstellung soll für Nutzer von iOS 11 und macOS 10.13 High Sierra kommen und könnte vielleicht schon diesen Monat verfügbar sein.