Home, Pixelbook, Pixel 2 XL, Pixel Buds: Das sind die neuen Produkte von Google

Google hat heute auf einem Event eine Reihe neuer Produkte präsentiert.

Sie erweitern bzw. erneuern praktisch alle Kategorien des hauseigenen Hardware-Lineups. Wir geben Euch in diesem Artikel einen kompakten Überblick über alle Neuheiten.

Los ging die Präsentation mit zwei neuen Google-Home-Gadgets: dem Google Home Mini und dem Google Home Max. Beides sind Lautsprecher, beide können via Google Assistant sprachgesteuert werden.

Die Namen stehen auch für den Funktionsumfang und den Preis: Während das Google Home Mini (oben zu sehen) für nur 49 US-Dollar einen günstigen, funktionstechnisch limitierten Einstieg in die Smart-Home-Welt von Google darstellt, schlägt der Home Max (s.u.) mit 399 US Dollar zu Buche und liegt damit in der Preisklasse von Apples für September angekündigten HomePod.

Beide Geräte bieten raumfüllenden Klang – der Google Home Max (mit 20x stärkeren Lautsprechern als der normale Google Home Lautsprecher) soll sich dazu noch mit einem neuen System namens SmartSound bei jeder Verschiebung optimal an den Raum anpassen. Außerdem hat das Gerät integrierten Zugriff auf Streaming-Dienste wie Spotify und Google Play Music – nicht aber Apple Music, logisch.

Vorbestellungen auf den Google Home Mini Lautsprecher werden ab jetzt – auch hierzulande – entgegengenommen. Das Gerät erscheint offiziell am 17. Oktober. Für den Google Home Max wurde noch kein Starttermin bekanntgegeben.

Neues Pixelbook: Touchscreen, Stift und nur ein Kilo schwer

Produkt Nummer zwei: ein neues Pixelbook für 999 US-Dollar. Es hat einen Touchscreen, der mit einem optionalen Stift für 99 US-Dollar bedient werden kann, wiegt ein Kilo, kann verschieden geklappt werden, hat einen 12,3 Zoll-Bildschirm und eine Akkulaufzeit von zehn Stunden. Es wird ab dem 31. Oktober erhältlich sein.

Headliner des Events waren allerdings die neuen Pixel-Smartphones. Deren Top-Modell, das Pixel 2 XL, hat ein nahezu rahmenloses 6-Zoll P-OLED Display mit einer 16:9 Auflösung. Innen sind ein Snapdragon 835 und 4 GB RAM verbaut, es wird mit 64 oder 128 GB angeboten und kommt mit vorinstalliertem Android Oreo 8.1 daher.

Die Kamera hat 12 MP, einen LED-Blitz – und vermag mit Googles eigenem AR-System ARCore zu arbeiten. Kostenpunkt des Smartphones: ab 849 US-Dollar für das 64 GB Modell. Das Pixel 2 XL kann ab jetzt vorbestellt werden, wird aber erst Ende November ausgeliefert.

Zusatz-Gadget: Google Pixel Buds Kopfhörer mit Google Assistant

Als passendes Gadget dazu bietet Google jetzt auch noch eigene Kopfhörer mit Google Assistant-Kompatibilität an. Die Google Pixel Buds verbinden sich via Bluetooth mit der Audio-Quelle und werden in drei Farben angeboten. Ihr Preis liegt mit 159 US-Dollar in der Klasse der AirPods von Apple.