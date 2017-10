Greenpeace Umwelt-Studie: Apple auf Platz 2 von 17 Firmen

Greenpeace hat seinen jährlichen Umwelt-Leitfaden für 17 große Technik-Firmen veröffentlicht.

Im „Guide to Greener Resources“ gibt es Einblicke in die Umweltschutz-Praxis von Unternehmen wie Apple, Google, Amazon, Microsoft, Sony, Samsung und mehr.

Platz 2 aller bewerteten Unternehmen

In der Studie, die Themen wie Energiegewinnung, Ressourcenverbrauch und Chemikalien geprüft hat, landete Apple auf dem zweiten Rang und landete direkt hinter Fairphone, einem Smartphone, dass sich auf absolute Umweltverträglichkeit fokussiert hat.

Greennpeace lobt Apple für das Engagement bei erneuerbaren Energien und für die Reduzierung von Lieferketten-Emissionen. Begrüßt wird auch die Offenheit, die Apple beim Thema „Chemikalien in Produkten“ zeigt.

Laut Greenpeace hat Apple als einziges Unternehmen ein Ziel für erneuerbare Energien für seine Lieferkette gesetzt. So haben sich einige der Apple-Zulieferer schon verpflichtet, 100 Prozent erneuerbare Energien zu nutzen.

Lob für Fokus auf erneuerbare Energien

Positiv sei auch, dass sich Apple auch in den eigenen Firmengebäuden und Serverfarmen für erneuerbare Energien einsetze. In Bezug auf Chemikalien ist Apple neben Google das einzige Unternehmen, das alle bromierten Flammschutzmittel und Polyvinylchlorid eliminiert hat.

Gesamtnote B-, aber A- für Umweltaktivitäten

In der Studie vergibt Greenpeace für Apple am Ende ein B-. In den einzelnen Kategorien erhielt Apple für seine Umweltaktivitäten ein A-, ein B für Chemikalien, aber nur ein C in der Kategorie Ressourcen.

Dies wird mit der „größtenteils“ mangelnden Reparaturfähigkeit der Geräte begründet. Greenpeace hatte Apple bereits 2016 aufgefordert, die Reparaturfähigkeit zu verbessern, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern bzw. Elektroschrott mehr zu vermeiden.